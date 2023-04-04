В Ульяновской области подарят сельхозтехнику хозяйствам с лучшей урожайностью

В Ульяновской области проведут конкурс среди хозяйств региона. Аграрии, показавшие лучшую урожайность, получат сертификаты в размере 5 млн руб. на обновление парка тракторов и комбайнов. Об этом сообщил губернатор Алексей Русский на своей странице в «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Четыре победителя будут определены в каждой природно-климатической зоне. В соревнованиях не будут участвовать крупные агрохолдинги. Конкурс рассчитан на малые и средние хозяйства.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Ульяновской области собран наивысший за последние 30 лет урожай зерна. Сельхозпроизводители региона намолотили 2,2 млн т зерна при целевом показателе по валовому сбору в 1,525 млн т, установленном Минсельхозом России. Производство зерна превысило потребность области в 2,6 раза.

Андрей Сазонов