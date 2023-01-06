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В Ульяновской области собран рекордный урожай зерна за последние 30 лет

В Ульяновской области в 2022 году собран наивысший за последние 30 лет урожай зерна. Об этом сообщили в региональном министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Сельхозпроизводители Ульяновской области собрали 2,2 млн т зерна при целевом показателе по валовому сбору в 1,525 млн т, установленном Минсельхозом России. Производство зерна превышает потребность региона в 2,6 раза.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области в 2022 году зафиксирована рекордная урожайность зерновых за всю историю региона.

Андрей Сазонов

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