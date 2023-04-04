Синоптик Колесов пообещал возможность открытия петербуржцами дачного сезона к середине апреля

К середине апреля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области установится достаточно теплая погода и просохнет земля, чтобы можно было открывать дачный сезон. Об этом рассказал руководитель петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Солнышко будет появляться, снег сходить, земля подсыхать. Так что к середине месяца можно уже будет думать о начале дачного сезона»,— написал он в своем Telegram-канале, отметив, однако, что это не касается Карельского перешейка, где в апреле еще будет влажно.

Синоптик добавил, что в ближайшие дни в городе и окрестностях будут холодные ночи, но в светлое время суток будет устойчиво плюсовая температура. Погоду в двух регионах будет определять антициклон.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что солнечная погода вернется в Петербург с 5 апреля.

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