Солнце вернется в Петербург в середине рабочей недели

Солнечная погода после череды облачности и осадков вернется в Санкт-Петербург в среду, 5 апреля. Об этом рассказал главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем личном Telegram-канале.

«В среду осадки прекратятся, днем выглянет солнце, и прогреет воздух до +4…+6 гр.»,— написал синоптик.

Во вторник, в последний день зимней погоды, температура, по его прогнозу, будет колебаться от +1 до +3 градусов. В городе пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Ранее о том, что весна вернется в Петербург с 4 апреля, сообщал также главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

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