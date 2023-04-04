Красноярский депутат стал фигурантом дела о дискредитации армии

В Красноярске Железнодорожный райсуд рассмотрит административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (о дискредитации вооруженных сил РФ) депутата горсовета Игоря Гринева (КПРФ), сообщается на сайте суда. Ему грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Сам депутат на своей странице в социальной сети написал, что закрыл комментарии «в связи с возбуждением дела из-за доноса».

В конце января 2023 года Железнодорожный райсуд оштрафовал депутата горсовета Красноярска Константина Сенченко на 30 тыс. руб. по обвинению в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации. По информации суда, депутат публиковал дискредитирующую информацию в социальных сетях.

Ранее фигурантом уголовного дела о дискредитации армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, наказание по ней — штраф до 5 млн руб. или тюремный срок до 10 лет) стал независимый депутат горсовета Омска Дмитрий Петренко. Производство по делу, по данным Куйбышевского райсуда Омска, остановлено, так как подсудимый скрылся.

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Лолита Белова