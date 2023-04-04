В Екатеринбурге запретят парковку на трех улицах Уралмаша

В конце апреля в Екатеринбурге на Уралмаше на участках улиц Уральских Рабочих и от улицы Кузнецова до Ильича будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор», сообщили в пресс-службе администрации города. По данным мэрии, новые знаки помогут увеличить пропускную способность улицы Уральских Рабочих

Напомним, в Екатеринбурге появятся специальные стоянки для электросамокатов, вне которых нельзя будет арендовать или припарковать средство индивидуальной мобильности.

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Полина Хабарова