Выручка «Свердловского комбината хлебопродуктов» упала на 10,8%

«Свердловский комбинат хлебопродуктов» (СКХП, занимается производством комбикормов, 51% акций принадлежит «Рефтинской» птицефабрике) получил в 2022 году чистую прибыль в размере 19 млн руб., что на 6,3% ниже показателей 2021 года, следует из отчета компании. Выручка составила 2,2 млрд руб. (-10,8%).

Напомним, сделка о продаже 51% акций СКХП «Рефтинской» птицефабрике состоялась 1 апреля 2022 года. Это, как полагают на СКХП, принесло ущерб государству в размере 12 млн руб. Поэтому комбинат в июне подал иск к птицефабрике о признании недействительным договор купли-продажи доли комбината. Однако суд признал сделку по покупке акций законной.

В январе 2023 года «Рефтинская» птицефабрика провела внеочередное собрание акционеров СКХП с требованием прекращения полномочий гендиректора СКХП Олега Душкина. По итогам голосования было принято решение о смене руководства комбината. На должность гендиректора СКХП назначили Константина Сизикова.

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Диана Сунагатуллина