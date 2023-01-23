«Рефтинская» птицефабрика сняла с должности гендиректора СКХП

«Рефтинская» птицефабрика провела внеочередное собрание акционеров «Свердловского комбината хлебопродуктов» (СКХП, занимается производством комбикормов) с требованием прекращения полномочий гендиректора СКХП Олега Душкина. По итогам голосования было принято решение о смене руководства комбината, сообщила пресс-служба птицефабрики. На должность гендиректора СКХП назначили Константина Сизикова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам председателя совета директоров СКХП Алексея Старкова, за досрочное прекращение полномочий Олега Душкина проголосовали 56,8% акционеров, против — 43,1%. Те же 56,8% голосов были отданы за назначение на его должность Константина Сизикова. «Теперь, я уверен, взаимодействие АО “Птицефабрика “Рефтинская” и его дочернего предприятия выйдет на качественно новый уровень. Мы сможем наладить конструктивное взаимодействие, которое приведет к полному контролю над качеством кормов и снижению себестоимости птицы»,— заявил гендиректор птицефабрики Александр Засыпкин.

Напомним, сделка о продаже 51% акций СКХП птицефабрике состоялась 1 апреля 2022 года. Это, как полагают на СКХП, принесло ущерб государству в размере 12 млн руб. Поэтому комбинат в июне подал иск к птицефабрике о признании недействительным договора купли-продажи доли комбината, однако суд признал сделку по покупке акций законной. Александр Засыпкин настаивал на том, что Олег Душкин блокирует работу СКХП. Совет директоров ОАО «СКХП» дважды рассматривал вопрос о прекращении полномочий гендиректора комбината, но решение по этому вопросу так и не было принято.

Свердловские власти пытались продать птицефабрику последние несколько лет из-за его тяжелого финансового положения. Напомним, в 2021 году чистый убыток птицефабрики составлял 114 млн руб., долги превысили 2,4 млдр руб. Летом 2022 года «Рефтинская» птицефабрика перешла под контроль Уральской агропромышленной группы (УАГ, Курганская область).

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Диана Сунагатуллина