«Ротонда»: Смольный планирует привлекать в армию петербургских мигрантов через диаспоры

Вице-губернаторам Санкт-Петербурга поручили провести работу с лидерами иностранных диаспор в городе для «популяризации службы по контракту», пишет Telegram-канал «Ротонда». Таким образом власти планируют увеличить поток желающих вступить в армию на фоне проведения СВО.

Издание ссылается на распоряжение, подписанное вице-губернатором Валерием Пикалевым, согласно которому совещания с лидерами диаспор вице-губернаторы Кирилл Поляков, Борис Пиотровский и Владимир Княгинин должны провести до 15 апреля. Также в документе говорится о необходимости проведения «сверки полноты воинского учета» получивших гражданство с 2017 года силами глав районов и местных военкоматов, ответственным за это назначен вице-губернатор Анатолий Повелий.

Кроме того, планируется привлечь представителя городского комитета по межнациональным отношениям в состав рабочей группы для помощи Западному военному округу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге начали снова вручать повестки в военкоматы.

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