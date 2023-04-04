Более 700 тюменских семейных пар получили губернаторскую выплату к юбилею брака

Губернаторскую выплату к юбилею брака с начала года получили 720 семейных пар из Тюменской области, сообщил информационный центр правительства региона. На поддержку юбиляров в первом квартале из регионального бюджета направили более 16 млн руб.

Единовременная выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат: 50-летие — 25 тыс. руб., 55-летие — 25 тыс. руб., 60-летие — 30 тыс. руб., 65-летие — 35 тыс. руб., 70-летие — 40 тыс. руб., 75-летие супружеской жизни — 45 тыс. руб. Подать заявление может один из супругов в МФЦ. Чтобы получить выплату, супруги должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области не менее пяти лет.

О том, что тюменские супружеские пары, отмечающие юбилеи совместной жизни, будут получать единовременные выплаты стало известно в марте 2022 года. Напомним, в 2019 году сообщалось, что тюменские семьи, прожившие вместе 55, 65 и 75 лет, будут получать медали.

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Диана Сунагатуллина