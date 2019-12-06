Тюменские семьи, прожившие вместе 55, 65 и 75 лет, будут получать медали

В Тюменской области будут поощрять семейные пары, которые живут вместе 55, 65 и 75 лет. Распоряжение об этом на заседании президиума регионального правительства в пятницу, 6 декабря, подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее в Тюменской области были учреждены памятные медали семейным парам, проживающим вместе 50, 60, 70 лет. С 2016 года такие награды получили 1289 супружеских пар, сообщает пресс-служба главы региона.

Как отмечают в пресс-службе, жители региона неоднократно обращались с просьбой о поощрении и тех семейных пар, которые прожили вместе 55, 65 и 75 лет. Эту инициативу решил поддержать губернатор Александр Моор. Свое решение он объяснил тем, что такая мера позволит не только повысить статус семьи и брака, но и послужит позитивным примером сохранения супругами семейных ценностей и традиций. «Настоящая семья — это несколько поколений, когда старшие помогают растить внуков, а младшие учатся у них жизненной мудрости, где чтут семейные традиции и приумножают их. Семья играет особую роль в жизни каждого человека. Здесь мы получаем любовь, заботу и понимание, обретаем поддержку и опору», — считает губернатор.

Вручение медалей начнется в следующем году после их изготовления.