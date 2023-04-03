Электротранспорту обломают рога

Правительство РФ одобрило выделение Нижегородской области 20 млрд руб., эту субсидию регион в 2023–2025 годах должен направить на закупки новых трамваев и электробусов. По словам губернатора Глеба Никитина, первые 60 электробусов будут пущены в нагорной части Нижнего Новгорода. Они придут на смену отработавшим свой ресурс троллейбусам. Власти уверены, что восстанавливать изношенную троллейбусную инфраструктуру и контактную сеть нерентабельно. Некоторые эксперты считают, что замена троллейбусов на электробусы поможет более гибко планировать маршруты, так как без контактной сети общественный электротранспорт не будет привязан к конкретным улицам. Другие, наоборот, считают эту идею ошибкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старые троллейбусы поменяют на электробусы для верхней части Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Старые троллейбусы поменяют на электробусы для верхней части Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородская область получит около 20 млрд руб. на обновление электротранспорта. Эти средства будут направлены в регион в рамках программы по субсидированию проектов, связанных с комплексным развитием городского электротранспорта. В эту программу вошли 10 регионов, между которыми будут распределены более 86 млрд руб. из федерального бюджета на закупки подвижного состава и модернизацию инфраструктуры электротранспорта.

Нижегородская область свою часть субсидии будет получать в течение трех лет. В 2023 голу в регион будет перечислено почти 10,4 млрд руб., оставшаяся половина субсидии назначена на 2024–2025 годы. В постановлении правительства РФ отмечается, что в 2024–2025 годах регион получит средства только при условии их надлежащего использования в соответствующем финансовом году. При этом Нижегородская область не вошла в список регионов, которые получат федеральные средства только при условии софинасирования работ за счет областного бюджета.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что большую часть нижегородских троллейбусов пора заменить из-за их полной изношенности. «Более половины, 118 единиц, — рухлядь, которую только списывать. Износ инфраструктуры, в первую очередь контактной сети, составляет более 80%. Если покупать новые троллейбусы, то нужна глобальная модернизация инфраструктуры, потребовались бы миллиардные инвестиции. Принял решение заменить большую часть старых троллейбусов электробусами»,— написал губернатор.

По его словам, 60 новых электробусов заменят все троллейбусы в депо №1, которое обслуживает маршруты в нагорной части Нижнего Новгорода, поскольку затраты на модернизацию инфраструктуры огромны и нецелесообразны.

«Контактную сеть будем убирать и делать небо "чистым". Замена на электробусы позволит восстановить привычные маршруты №9 и №31, продлить маршруты до новых микрорайонов, что кратно увеличит пассажиропоток»,— пояснил Глеб Никитин. После закупки первых электробусов обновление подвижного состава должно пройти в депо №2 и №3 в заречной части Нижнего Новгорода. Также губернатор рассказал, что на средства субсидии будут закуплены не только электробусы, но и трамваи «Минин», выпуск которых в Ворсме начался на совместном российско-белорусском предприятии «Нижэкотранс».

Директор ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов в разговоре с «Ъ-Приволжье» отметил, что электробусы дешевле в обслуживании, суммарные эксплуатационные затраты на них на 10% ниже, чем у троллейбусов. «Электробусы не привязаны к контактной сети и более мобильны. Это удобно, если, например, по объективным обстоятельствам требуется перекрыть дорожную сеть и, соответственно, оперативно поменять маршруты движения общественного транспорта. У классического троллейбуса такой возможности нет», — добавил он.

Вице-президент группы ГАЗ Николай Одинцов рассказал, что с 2018 года в Москве электробусы зарекомендовали себя как надежный элемент общественного транспорта. Троллейбус даже с автономным ходом формировал пробки, поэтому было решено отсоединить общественный транспорт от контактной сети, получив больше свободы в планировании маршрутов.

«К концу 2023 года доля электробусов в транспортном парке столицы достигнет почти 30%. Но это не значит, что регионы должны стремиться к такому же показателю: их бюджетные возможности и уровень развития зарядной инфраструктуры несопоставимы с московскими»,— отметил господин Одинцов.

Руководитель Центра развития городских транспортных систем Российского университета транспорта Владимир Пащенко, напротив, уверен, что городам с протяженными контактными сетями не следует отказываться от троллейбуса, его необходимо модернизировать и запускать на линии машины с запасом автономного хода.

«С точки зрения расходов на эксплуатацию с учетом амортизации троллейбус более выгоден, чем электробус со статической зарядкой. Особенно это очевидно, когда дело касается уже существующей троллейбусной инфраструктуры, пусть даже изношенной. В случае достаточно загруженных маршрутов содержание контактной сети обходится дешевле зарядных станций для электробусов. В Нижнем Новгороде электробусы появляются не в связи с его экономическими особенностями: их закупка предусмотрена соответствующей программой. Заменить их на что-то другое нельзя, остается использовать на маршрутах. В лучших транспортных системах мира в таких случаях электробус приходит на замену автобусам. Отказ от троллейбуса в пользу электробуса — уникальное в мировом масштабе отечественное решение. Едва ли можно найти примеры таких же ошибок где-то в других странах», — считает господин Пащенко.

Андрей Репин