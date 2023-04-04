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В Свердловской области объявили предупреждение о смоге до 5 апреля

Уральский гидрометцентр предупредил о смоге в Свердловской области до 5 апреля. «Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности»,— говорится в сообщении.

По данным Gismeteo, 5 апреля в Екатеринбурге будет пасмурно, без осадков, воздух прогреется до +21 градуса. 6 апреля максимальная температура составит +10 градусов, облачно и без осадков.

Напомним, 27 марта в Екатеринбурге был установлен температурный максимум за последние 143 года. Температура воздуха составила +18,1 градуса.

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Полина Хабарова

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