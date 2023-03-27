В Екатеринбурге 27 марта установлен температурный максимум за последние 143 года

Рекордная максимальная температура за последние 143 года установлена в Екатеринбурге 27 марта, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге» (его ведет эксперт в области метеорологии Алексей Пулин). Температура воздуха составила +18,1 градусов. Абсолютный температурный рекорд для марта был зафиксирован в 1951 году — +17.3°.

Наиболее высокая температура в городах Свердловской области 27 марта в 14 часов:

Каменск-Уральский — +17,7;

Камышлов — +16,8;

Ревда — +15,2;

Тугулым — +15,2;

Артемовский — +15,1;

Невьянск — +15,0.

По данным Gismeteo, 28 марта в Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, максимальная температура воздуха составит +12 градусов. 29 марта температура поднимется до +4 градусов, ожидаются осадки. Следующее потепление наступит к 1 апреля — +12 градусов.

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Полина Хабарова