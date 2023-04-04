Алименты не соотнесли с зарплатой

Низкая зарплата — не повод уменьшать размер алиментов, к такому выводу пришел Верховный суд после того, как рассмотрел дело отца трех детей, который попросил снизить выплаты из-за ухудшения материального положения. Высшая инстанция указала, что официальный заработок может быть не единственным источником дохода мужчины. Есть еще, к примеру, активы и недвижимость, и если с их учетом благосостояние истца не сильно ухудшается, пересматривать сумму алиментов не стоит. Что это решение означает на практике? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ

Павел начал платить алименты в 2019 году, об их сумме со своей бывшей супругой он не договорился, поэтому размер отчислений назначил суд — в соответствии с законом троим детям полагается половина доходов отца ежемесячно. В материалах дела говорится, что с апреля 2019-го по июнь 2020-го мужчина накопил долги по алиментам на 4,5 млн руб., по скромным подсчетам, около 300 тыс. руб. за каждый месяц.

Но затем, как утверждает Павел, он перешел на новое место работы, где платить стали нерегулярно и гораздо меньше, так что ему пришлось попросить суд снизить размер алиментов до двух прожиточных минимумов на ребенка в месяц — это около 80 тыс. руб.

Юристам, с которыми поговорил “Ъ FM”, столь резкое сокращение доходов показалось подозрительным. На это нередко жалуются недобросовестные родители, которые хотят уклониться от содержания детей, рассказал управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев: «Методы здесь достаточно просты. Например, мужчина увольняется и начинает работать неформально, получая зарплату в конверте. Чуть менее действенный вариант, когда он просто переходит с высокооплачиваемой должности на работу, которая предполагает получение минимального дохода 23 тыс. руб., и из этого размера и исчисляются алименты».

Жить неплательщики при этом могут, например, на средства от сдачи недвижимости в аренду без налоговых отчислений. Другой вариант — оказание услуг за наличные. Есть и более сложные схемы, которые включают в себя, в частности, оформление ИП и подставных компаний.

С этой практикой Верховный суд и решил бороться, пояснила юрист московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Екатерина Ромм: «Гражданин все равно что-то себе покупает, куда-то ездит, и это все можно отследить. Если он имеет возможность что-то приобретать для себя, значит, точно сможет обеспечивать детей.

То есть даже если мужчина вообще не работает, это не значит, что он вообще не будет платить алименты.

Например, если есть квартира, в которой он не живет, то ее можно сдавать в аренду. Это все будет учитываться судом».

Впрочем, пострадать могут и добросовестные родители, которые действительно оказались в сложном материальном положении. Хотя в своем решении Верховный суд и призывает другие инстанции рассматривать дела в строго индивидуальном порядке, доказать свою неплатежеспособность станет сложнее, подчеркнул член Палаты адвокатов Москвы Антон Бакулин:

«В ФНС делается запрос относительно источников дохода. Можно дополнительно в Пенсионном фонде уточнить информацию. Далее по месту получения дохода запрашиваются данные о том, в каких отношениях состоит плательщик алиментов с налоговым агентом, который производит за него отчисления. Затем следует обращение в банк с вопросами об остатке на счетах, движении средств, о том, не было ли снятия наличных перед подачей иска в суд, и так далее».

Собеседники “Ъ FM” называют такую практику повышением стандартов для родителей и добавляют, что сэкономить на алиментах не получится. В худшем случае придется продать и машину, и весь портфель акций, и недвижимость, но выполнить свои обязательства.