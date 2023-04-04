Новосибирский планетарий представит куклу в образе космонавта Анны Кикиной

Дирекция новосибирского планетария готовит новую программу для посетителей ко дню космонавтики. В частности, организаторы намерены представить куклу в образе Анны Кикиной. Манекен оденут в копию тренировочного костюма космонавта.

«Мы готовим сюрприз некий для горожан, и уже нашли похожую куклу, нарядили ее в космический костюм. Я думаю, что это будет информационный повод, чтобы к нам приехать», - рассказала во время пресс-конференции в ТАСС директор планетария Татьяна Белоусова.

Тренировочный костюм новосибирский космонавт Анна Кикина передала планетарию в 2019 году.

В начале марта мэрия Новосибирска сообщила, что именем Анны Кикиной будут названы планетарий или школа.

Уроженка Новосибирска - Анна Кикина совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.

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Лолита Белова