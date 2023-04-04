Барнаульский юрист пытается зарегистрировать логотип, похожий на бренд холдинга «ДелоПортс»

Индивидуальный предприниматель Виталий Шляхов из Барнаула пытается через суд зарегистрировать товарный знак, который Роспатент признал сходным до степени смешения с обозначением холдинга «ДелоПортс» (входит в ГК «Дело»). Суд по интеллектуальным правам 26 апреля рассмотрит иск господина Шляхова, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

«ДелоПортс» – российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами Группы компаний «Дело» в порту Новороссийск. В структуру активов входят контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал «КСК» и сервисная компания «Дело». Бенефициаром является Сергей Шишкарев.

Согласно материалам дела, в 2022 году Роспатент отказал регистрировать обозначение барнаульского предпринимателя, который он намеревался использовать в качестве логотипа юридического агентства «Дело», поскольку заявление обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками ГК «Дело».

Ранее стало известно, что торговый дом «Каравай Кубани» оспаривает отказ Роспатента регистрировать торговый знак «Южная лакомка». Коллегия Роспатента считает, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «Лакомка»/Lakomka, зарегистрированной на имя АО «Рот Фронт» и других.

Наталья Решетняк

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