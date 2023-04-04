Весной в Новосибирской области призовут в армию более 2 тысяч человек

В ходе весенней призывной кампании в ряды Вооруженных сил России будет призвано около 2 тыс. жителей Новосибирской области, что сопоставимо с уровнем весеннего призыва прошлого года, сообщает облправительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Призывники будут направляться только в пункты постоянной дислокации войск, находящиеся на территории Российской Федерации, отметили в правительстве региона. Замгубернатора Сергей Нелюбов заявил, что срочники не призываются на территорию проведения СВО и на новые территории Российской Федерации. Он также отметил, что в период кампании необходимо уделить особое внимание вопросам организации медицинского обследования и лечения призывников.

Работа призывных комиссий в районах продлится до 15 июля.

В марте «Ъ-Сибирь» писал, что глава Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве.

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Лолита Белова