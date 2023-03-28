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Губернатор Новосибирской области подписал постановление о весеннем призыве

Глава Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Призыв начнется с 1 апреля 2023 года и завершится 15 июля. Количество человек, которых планируется призвать, не указывается. «Установление количественных норм призыва граждан на военную службу от субъектов РФ относится к полномочиям Министерства обороны РФ в соответствии с Указом Президента РФ»,– говорится в сообщении.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В прошлом году перед весенним призывом военный комиссариат Новосибирской области сообщал, что на военную службу в регионе поступит около 2 тыс. человек, аналогичное число граждан было призвано весной 2021 года.

Документ регламентирует создание призывной комиссии Новосибирской области и нижестоящих призывных комиссий. Призывную комиссию области возглавляет губернатор. Также в ее состав входят руководители областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, ГУ МВД и военного комиссариата региона.

Главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано обеспечить призывные комиссии оборудованными помещениями. Кроме того требуется привлечь необходимый медперсонал для проведения обследований.

Сергей Балин

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