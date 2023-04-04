Владимир Путин начал рабочую поездку в Тулу

Президент России Владимир Путин прибыл на завод «Тулажелдормаш» в рамках рабочей поездки в Тулу. Ожидается, что сегодня, 4 апреля, глава государства по видеосвязи проведет заседание президиума Госсовета по развитию промышленности в условиях санкций.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, Владимир Путин осмотрит цех заготовок и сварочных узлов на предприятии, а также пообщается с сотрудниками «Тулажелдормаша». Здесь же в режиме видеоконференции президент проведет заседание президиума Госсовета, на котором выступят губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На заседании обсудят увеличение поддержки промышленности и снижение рисков технологического отставания.

«Тулажелдормаш» — одно из ведущих машиностроительных предприятий России, включено в перечень системообразующих, входит также в число стратегически важных предприятий Тульского региона. Основной заказчик предприятия — РЖД.

Новость дополняется.