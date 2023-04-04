Установку забора на Московском проспекте в Ярославле продлили до конца 2023 года

Установку ограждения на Московском проспекте в Ярославле продлили до 31 декабря 2023 года. Дополнительное соглашение к муниципальному контракту размещено на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Установка забора на Московском проспекте

Фото: мэрия Ярославля Установка забора на Московском проспекте

Фото: мэрия Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», изначально забор должны были установить в августе-сентябре 2022 года. Муниципальный контракт на сумму в 43 млн руб. был заключен с ООО «Яр-Васанж». В январе 2023 года в мэрии решили расторгнуть соглашение из-за несоблюдения сроков работ, однако подрядчик оспорил данное решение в ФАС.

Антимонопольная служба поддержала «Яр-Васанж», контракт на установку ограждения на Московском проспекте вновь стал действующим. 29 марта 2023 года стороны изменили срок его действия до 31 декабря 2023 года. Финансироваться проект будет из бюджета Ярославля. На данный момент подрядчику оплатили 28,5 млн руб. за уже осуществленные работы.

Андрей Иванов