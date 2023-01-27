Мэрия Ярославля расторгла контракт на установку забора на Московском проспекте

В мэрии Ярославля приняли решение об одностороннем расторжении контракта на установку оцинкованного ограждения на Московском проспекте. Решение МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» опубликовано на портале госзакупок.

Ограждение делали на федеральные средства в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчиком по установке забора на Московском выступало ООО «Яр-Васанж». Согласно контракту, работы должны были быть выполнены с 15 августа по 20 сентября 2022 года. Полностью установить забор подрядчик не смог. По отдельным видам работ просрочка составила 140 дней.

«Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» приняло у подрядчика работы на 28,5 млн руб. при общей сумме контракта в 43 млн руб. Неустойка, пени и штрафы за просрочку исполнения контракта составили в целом 2,99 млн руб. Агентство выдало подрядчику несколько предписаний о необходимости завершения работ.

«Указанные предписания подрядчиком исполнены не были, в связи с чем заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 11.01.2023г»,— отмечается в претензии «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ».

Контракт на установку заборов считается расторгнутым с 24 января. Власти по-прежнему будут требовать от ООО «Яр-Васанж» начисленных за просрочку пеней и штрафов.

Андрей Иванов