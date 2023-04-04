На Урале разработали импортозамещающее оборудование для обеспечения безопасности полетов

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области «Уралтест» создали первый образец стенда СРВГ-1 для контроля эксплуатационных характеристик шасси самолетов, который заменит импортные аналоги. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Как говорится в сообщении, шасси рассчитаны на определенный срок службы, по окончании которого их необходимо снимать и отправлять в фирму для проверки восстановления или ремонта. Ранее этим занимались европейские предприятия. Стоимость производства контрольно-измерительного стенда существенно ниже импортных аналогов при сопоставимом качестве.

Сегодня стало известно о том, что на ОЭЗ «Титановая долина» (площадка «Уктус», Екатеринбург) построили ангар для наземного испытания авиатехники. Помещение войдет в авиастроительный комплекс Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Всего в комплекс будет входить четыре объекта. На новых мощностях разместится производство отечественных моделей самолетов — ЛМС-901 «Байкал» и ТВРС-44 «Ладога».

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Диана Сунагатуллина