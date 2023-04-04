ГК «Рост» вывела из банкротства орловский тепличный комплекс с помощью мирового соглашения на 1,9 млрд рублей

Арбитражный суд Орловской области прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Промпарк», реализующего тепличный проект в Новосильском районе, утвердив мировое соглашение с кредиторами, следует из сообщения суда. Подтвержденная задолженность перед кредиторами третьей очереди - ООО «СБК Уран», АО «Корпорация МСП» и ЗАО «Резервуаростроитель», установленная на середину марта, составила 1,93 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, мировое соглашение было заключено после приобретения 100% долей ООО «Промпарк» структурой ГК «Рост» Сергея Рукина - ООО «УК Агрокапитал» в феврале 2023 года. Соглашение от «Промпарка» подписано директором ООО УК «Рост» Натальей Лореш. По документам суда, отсрочка погашения суммы предоставляется «Промпарку» до 31 декабря 2024 года без начисления процентов на сумму требований кредиторов.

Процедура наблюдения в отношении ООО «Промпарк» была введена в апреле 2022 года. Банкротство тепличного комплекса инициировало ООО «СБК Уран» с требованием 521 млн руб., в том числе 402,8 млн руб. просроченной ссудной задолженности.

Тепличный комплекс «Промпарк» построен по голландским технологиям и введен в эксплуатацию в 2014 году, сообщала пресс-служба ГК «Рост». Предприятие на площади 6,5 га производит более 3,8 тыс. т овощей в год. Ранее совладельцем «Промпарка» являлся Вячеслав Иванов, учредитель ООО «Полар Бриз» (производитель консервов под брендом «Русский берег»). Инвестор собирался увеличить площадь теплиц до 12,5 га, вложив более 3 млрд руб. Запланированная производственная мощность комплекса — 3,1 тыс. т огурцов на 2,7 га, 2,2 тыс. т томатов на 3,1 га и 600 тыс. шт. салата «Афицион» и «Отили» на 0,36 га.

Ранее ГК «Рост» сообщала о приобретении еще одного тепличного комплекса в Орловской области - «Экопродукт» в поселке Успенском Болховского района площадью 7 га и стоимостью около 2 млрд руб., запущенного в 2018 году. Кроме того, ГК намерена была приобрести еще один орловский актив - ООО «Агропромышленная компания “Кумир”» группы АК Group.

Владимир Зоркий