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Группа «Рост» Сергея Рукина может купить два тепличных комплекса в Орловской области

ФАС России удовлетворила два ходатайства ООО «УК Агрокапитал» (входит в ГК «Рост» Сергея Рукина) — о покупке ООО «Экопродукт» Татьяны Хорошевой и ООО «Агропромышленная компания “Кумир”» группы АК Group. Компании развивают тепличные проекты в Болховском и Орловском районах Орловской области соответственно.

«Экопродукт» владеет тепличным комбинатом «Успенский» площадью 7 га и стоимостью около 2 млрд руб., запущенным в 2018 году. Действующие мощности компании позволяют выращивать около 5 тыс. т овощей в год. В 2021 году сообщалось, что до 2024 года планируется построить еще 5 га теплиц за 1,6 млрд руб. на 3,26 тыс. т овощей в год.

ООО «Агропромышленная компания “Кумир”», в 2014 году заявившая о проекте строительства теплиц на базе обанкротившегося ОАО «Юбилейный» в Орловском районе, запустила первую очередь предприятия тоже в 2018 году. Тепличный комплекс по выращиванию овощных культур, расположенный на площади 7,5 га, предполагает круглогодичное производство свежих томатов в ежегодном объеме около 4,5 тыс.т. Сумма инвестиций составила 1,75 млрд руб. «Кумир» также готовился приступить к реализации второй очереди проекта общей стоимостью более 2 млрд руб. В результате планируемый ежегодный объем производства томатов должен был увеличиться до 10 тыс. т.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Экопродукт» зарегистрировано в 2014 году. Единственным учредителем является Татьяна Хорошева. Выручка в 2021 году составила 276,4 млн руб., чистая прибыль — 54,6 млн руб. Директор — Даниил Алексеев.

ООО «Агропромышленная компания „Кумир”» зарегистрировано в Орле в конце июня 2014 года. Гендиректор — Гарик Цатурян, учредители — Ирина Джалалова (74,65% долей), Ольга Шуклина (20%) и Дмитрий Зиновьев (5,35%). Выручка в 2021 году составила 257,5 млн руб., чистый убыток — 82,3 млн руб.

ГК «Рост» уже приобретала активы в регионах Черноземья. Так, в 2021 году группа купила убыточные «Теплицы Белогорья», в 2020-м — объединила активы с липецкой «Долиной овощей». В 2022 году компания получила разрешение ФАС приобрести белгородские теплицы сына Романа Абрамовича ООО «Гринхаус», но в итоге теплицы приобрело АО «Тандер» (головная компания сети «Магнит»).

Мария Старикова

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