На Алтае 9-летний мальчик поджег венок у памятника Победы

В селе Майма Республики Алтай учащийся местной школы поджег венок у памятника Победы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, которое организовало процессуальную проверку.

По информации ведомства, 3 апреля школьник пришел в сквер Победы и поджег венок, возложенный к памятнику. Как рассказали в пресс-службе республиканского МВД, полицейские установили местожительства ребенка. Находившийся дома вместе с мамой 9-летний мальчик, не стал отпираться и признался в содеянном.

Стражам порядка он пояснил, что нашел на улице зажигалку и решил что-нибудь поджечь. Объектом поджога он выбрал венок у памятника павшим солдатам Великой Отечественной войны. После того как венок вспыхнул, ребенок убежал, но его заметил сотрудник сельской администрации.

Полицейские провели профилактическую беседу с ребенком и его родителями. Школьника поставили на учет, на его родителей составили административный протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, за это предусмотрен штраф от 100 руб. до 500 руб.).

В декабре 2022 года, как писал «Ъ-Сибирь», девочки-подростки подожгли цветы у Вечного огня в парке Победы в Горно-Алтайске. Видеозапись, на которой запечатлен поступок девочек, была размещена в интернете. Возглавлявший в то время мэр Горно-Алтайска Юрий Нечаев на своей странице в соцсети, комментируя произошедшее, отметил, что «дети — полное отражение нас самих и они полностью «зеркалят» наше отношение ко всему». «Расскажите ребятам о Нюрнберге и покажите материалы. Я уверен, в душе этих подростков, обязательно что-то всколыхнется и таких повторов не будет», - сказал он тогда.

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Илья Николаев