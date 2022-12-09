На Алтае силовики изучат видео, на котором девочки жгут цветы у Вечного огня на мемориале Победы

Полицейские организовали проверку видеоролика, в котором девочки-подростки жгут цветы у Вечного огня на мемориальном комплексе «Парк Победы» в Горно-Алтайске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, пояснив, что видеозапись была размещена в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стражи порядка устанавливают личности девочек. Кроме того, проверку видеозаписи также проводит прокуратура, говорится в telegram-канале ведомства. Также доследственную проверку организовало следственное управление СКР по Республике Алтай.

Мэр Горно-Алтайска Юрий Нечаев на своей странице в соцсети, комментируя произошедшее, отметил, что «дети - полное отражение нас самих и они полностью «зеркалят» наше отношение ко всему». «Мы можем устроить общественное порицание, взывать к ответственности воспитания родителей, выставить учителей на поругание, которые не объяснили, что такие места, как Вечный огонь - священны для нашего народа. Если мы, взрослые, сейчас возьмем на себя груз ответственности, отложим все свои дела и расскажем этим ребятам, что они сделали и почему это «неправильно», то эффекта будет больше. Расскажите ребятам о Нюрнберге и покажите материалы. Я уверен, в душе этих подростков, обязательно что-то всколыхнется и таких повторов не будет», - сказал мэр.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре с Омской области вынесли приговор трем местным жителям, которые подожгли венки на мемориале участникам Великой Отечественной войны. По ст. 243.4 УК РФ (умышленное повреждение воинских захоронений, а также мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите отечества) суд назначил им от 1 года 1 месяца до 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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Илья Николаев