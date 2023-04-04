Завод «Томское пиво» увеличил выручку в 1,2 раза

По итогам 2022 года ОАО «Томское пиво» увеличило выручку до 6,6 млрд руб., следует из отчетности компании по РСБУ. Годом ранее этот показатель составил 5,4 млрд руб. Чистая прибыль предприятия выросла до 1,8 млрд руб., в 2021 году – 1,7 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

«С одной стороны, ужесточение антироссийских санкций привели к ограничению в импорте технологий в РФ. С другой, курс на импортозамещение и сокращение доли иностранной продукции на рынке пива и напитков, дают основания полагать сохранение объемов продаж компанией в 2023 году»,– отмечается в отчетности «Томского пива».

Ранее аналитики отмечали, что в целом по стране за 2022 год объем розничных продаж пива не изменился. Лидерами по росту объема потребления крепкого спиртного стали Карелия (15,5 литра на человека за год). Продажи пива, сидра и медовухи наиболее заметно в Сибири выросли в Республике Алтай (+15,2%) и в Хакасии (+10,4%). В Республике Тыва продажи пивных напитков сократились на 19,2%.

Основными акционерами «Томского пива», следует из пояснений к отчетности, являются бывший мэр Томска Иван Кляйн (51,0211%), его акции находятся в доверительном управлении у его супруги Галины Кляйн, которой также принадлежит 9,855% компании, еще по 10% принадлежит Светлане, Марии Наталии Кляйн, у прочих акционеров – 9,1239%.

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Оксана Павлова