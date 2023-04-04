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Коммерсантъ FM
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МИД прорабатывает идею Москальковой о выдаче паспортов РФ за границей

МИД России получил обращение уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, предложившей разрешить выдавать паспорта России за границей. В ведомстве «РИА Новости» сказали, что вопрос прорабатывается.

Татьяна Москалькова

Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Подтверждаем факт обращения уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой в МИД России с инициативой... B настоящее время ведется проработка данного вопроса в межведомственном формате с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти»,— сказали в МИДе.

Госпожа Москалькова озвучила свою инициативу в конце марта. Она предложила разрешить получать гражданам России внутренние паспорта в российских посольствах и консульствах за рубежом. Сейчас по закону оформить и получить российский паспорт можно только на территории РФ, а представительства России за рубежом могут выдавать только загранпаспорта.

Лаура Кеффер

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