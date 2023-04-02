Сезон снегопадов закончится в Петербурге 3 апреля

Последний в холодном сезоне 2022/2023 снегопад выпадет в Санкт-Петербурге 3 апреля, после чего в городе установится весенняя погода. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«Завтра последний снег в городе и впереди весна»,— написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 2 апреля.

Синоптик при этом подчеркнул, что «все может быстро поменяться в атмосфере», и прогноз об окончании снегопадов не сбудется. «Но давайте надеяться»,— добавил он.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в марте солнце в Петербурге светило менее 70 часов.

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