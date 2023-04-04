FinExpertiza: доля прибыльных предприятий в Свердловской области составляет 78%

Сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий Свердловской области в 2022 году составил 321,3 млрд руб., что на 45,8% ниже показателей 2021 года, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Доля прибыльных организаций в регионе составила 78%. Прибыль предприятий составила 519,9 млрд руб., убыток — 198,6 млрд руб.

Напомним, за год коммерческие и управленческие расходы крупных и средних свердловских предприятий выросли на 75 млрд руб. По мнению экспертов, в 2022 году предприятия вынудили существенно нарастить траты инфляционные процессы, нестабильность спроса, рост производственных и логистических издержек.

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Диана Сунагатуллина