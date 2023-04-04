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Специальная акция!

«Коммерсантъ» читая, - помогаешь!

Акция только для подписчиков города Екатеринбурга и Свердловской области.

С каждой подписки 150 рублей пойдет на помощь детям в Благотворительный фонд «РУСФОНД» Свердловской области

Оформите подписку через редакцию с 15 марта по 15 июня 2023 года на 6 месяцев всего за 1599 рублей (вместо 2630 рублей) и получайте печатную версию газеты «Коммерсантъ» домой или в офис.

Газета «Коммерсантъ» выходит по будням: вторник, среда, четверг, пятница.

Доставка газеты будет осуществляться следующими способами:

  • Силами АО «Почта России»
  • Самовывоз из редакции (Екатеринбург, ул. Горького, 65, офис 60)
  • Курьером по центру г. Екатеринбурга

Как оформить подписку?

Звоните по телефону: (343) 287-37-05

Отправьте по электронной почте ФИО или реквизиты компании для счета:

dir-orp@kommersant-ural.ru

К акции присоединились:

  • Бутик-отель «Gold 1905» (Театральный пер.,5)
  • Деловой Дом на Архиерейской (ул. Чапаева, 14/10)
  • Бизнес-центр «Венский дом» (ул. Сакко и Ванцетти, 61)
  • Дом контор «Строгановъ» (ул. Карла Либкнехта, 5)

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