Специальная акция!

Акция только для подписчиков города Екатеринбурга и Свердловской области.
С каждой подписки 150 рублей пойдет на помощь детям в Благотворительный фонд «РУСФОНД» Свердловской области
Оформите подписку через редакцию с 15 марта по 15 июня 2023 года на 6 месяцев всего за 1599 рублей (вместо 2630 рублей) и получайте печатную версию газеты «Коммерсантъ» домой или в офис.
Газета «Коммерсантъ» выходит по будням: вторник, среда, четверг, пятница.
Доставка газеты будет осуществляться следующими способами:
- Силами АО «Почта России»
- Самовывоз из редакции (Екатеринбург, ул. Горького, 65, офис 60)
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Как оформить подписку?
Звоните по телефону: (343) 287-37-05
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К акции присоединились:
- Бутик-отель «Gold 1905» (Театральный пер.,5)
- Деловой Дом на Архиерейской (ул. Чапаева, 14/10)
- Бизнес-центр «Венский дом» (ул. Сакко и Ванцетти, 61)
- Дом контор «Строгановъ» (ул. Карла Либкнехта, 5)