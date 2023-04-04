«Яндекс» представил колонку «Станция Макс» с поддержкой Zigbee

Российская компания «Яндекс» представила новую версию фирменной «умной» колонки «Станция Макс». Модель 2023 года получила поддержку протокола «умного» дома Zigbee.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс» Фото: «Яндекс»

Технически новая версия колонки повторяет уже существующую флагманскую модель — заявлены трехполосный звук через пять динамиков общей мощностью 65 Вт с технологией Dolby Audio, поддержка 4K-видео в 4К и LED-экран. «Станция Макс» имеет семь встроенных микрофонов, выход HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45 Ethernet и разъем 3,5 мм для внешней акустики.

Колонка 2023 года получила собственный модуль Zigbee, который позволяет интегрировать «Станцию Макс» с датчиками, лампочками, розетками и другими аксессуарами различных производителей, поддерживающих стандарт Zigbee. Заявлено, что новый протокол позволяет создавать локальные сценарии для автоматического запуска устройства, в том числе без подключения к интернету.

Устройство также получило поддержку нового унифицированного протокола «умного» дома Matter, который призван облегчить подключение аксессуаров разных производителей. После распространения Matter на рынке колонка после очередного обновления софта сможет работать и с новым протоколом.

Новая «Станция Макс», которая внешне отличается от предшественницы обновленной формой решетки, доступна в сером, синем, черном и бордовом цветах. Продажи колонки «Яндекс» с поддержкой Zigbee начнутся весной 2023 года.

Максим Вершинин