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Коммерсантъ FM
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«Яндекс» представил колонку «Станция Макс» с поддержкой Zigbee

Российская компания «Яндекс» представила новую версию фирменной «умной» колонки «Станция Макс». Модель 2023 года получила поддержку протокола «умного» дома Zigbee.

Фото: «Яндекс»

Фото: «Яндекс»

Технически новая версия колонки повторяет уже существующую флагманскую модель — заявлены трехполосный звук через пять динамиков общей мощностью 65 Вт с технологией Dolby Audio, поддержка 4K-видео в 4К и LED-экран. «Станция Макс» имеет семь встроенных микрофонов, выход HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, RJ-45 Ethernet и разъем 3,5 мм для внешней акустики.

Колонка 2023 года получила собственный модуль Zigbee, который позволяет интегрировать «Станцию Макс» с датчиками, лампочками, розетками и другими аксессуарами различных производителей, поддерживающих стандарт Zigbee. Заявлено, что новый протокол позволяет создавать локальные сценарии для автоматического запуска устройства, в том числе без подключения к интернету.

Устройство также получило поддержку нового унифицированного протокола «умного» дома Matter, который призван облегчить подключение аксессуаров разных производителей. После распространения Matter на рынке колонка после очередного обновления софта сможет работать и с новым протоколом.

Новая «Станция Макс», которая внешне отличается от предшественницы обновленной формой решетки, доступна в сером, синем, черном и бордовом цветах. Продажи колонки «Яндекс» с поддержкой Zigbee начнутся весной 2023 года.

Максим Вершинин

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