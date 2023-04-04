В Екатеринбурге 3 апреля установили два температурных рекорда

В Екатеринбурге в понедельник, 3 апреля, установлена рекордная максимальная температура воздуха за 28 лет, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге» (его ведет эксперт в области метеорологии Алексей Пулин). Температура воздуха составила +17,6 градусов. Абсолютный температурный рекорд для марта был зафиксирован в 1995 году — +15.4°.

Кроме того, среднесуточная температура составила +8.9° (+7.3° к норме). Это самый теплый день 3 апреля с 2009 года. Для Екатеринбурга это уже четвертый рекорд суточного максимума в 2023 году.

Напомним, в Екатеринбурге 27 марта установлен температурный максимум за последние 143 года. Температура воздуха составила +18,1°.

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Диана Сунагатуллина