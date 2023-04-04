Лавров объяснил, почему РФ считает Евросоюз недружественным объединением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил причины, по которым Москва считает Евросоюз недружественным объединением. Среди них — желание Брюсселя «стратегического поражения» России, поставки оружия Киеву, направление инструкторов и наемников на Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Вы очень точно подметили, что Евросоюз "потерял" Россию. Но он сам в этом виноват»,— сказал господин Лавров, отвечая на вопрос журналиста «Аргументов и фактов» о том, надолго ли ЕС «потерял Россию».

«Ведь именно страны-члены ЕС и руководители самого Союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения. Накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения»,— добавил министр.

Москва сделала «необходимые выводы» и в ответ на «враждебные шаги» будет при необходимости «действовать жестко», исходя из национальных интересов России и общепринятых в дипломатической практике принципов взаимности. Господин Лавров отметил, что Россия рассмотрит предложения Евросоюза, если он решит отказаться «от антироссийского курса и сделает выбор в пользу взаимоуважительного диалога». При этом Москва будет руководствоваться новой концепцией внешней политики.

Президент Владимир Путин одобрил новую концепцию внешней политики в конце марта. В документе говорится, что Россия стремится к «мирному сосуществованию» с США и «их сателлитами», но будет жестко отстаивать свои принципы, а также при любых раскладах продолжит выполнять «исторически сложившуюся уникальную миссию» — «поддерживать глобальный баланс сил и выстраивать многополярную международную систему».

Подробнее о концепции — в материале «Ъ» «Средство контрконцепции».

Леонид Уварчев