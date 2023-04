Россияне хотят работать в сфере искусственного интеллекта и поддерживают его ограничения

Свыше 72% россиян считают нейросети, big data и развитие искусственного интеллекта (ИИ) наиболее перспективными карьерными направлениями, следует из опроса платформы «Авито Работа» свыше 10 тыс. человек старше 18 лет. При этом половина считает, что развитие ИИ нужно ограничивать по этическим соображениям, поскольку это может негативно отразиться на рынке труда и развитии общества.

Свыше 52% считают перспективным развитие робототехники, а 48% интересуются разработками в области «умных» устройств. Среди популярных направлений — 3D-визуализация и моделирование (46%), а также медицинские технологии (42%). Меньший интерес вызывают генная инженерия (28%), инновации в экологии (25%) и космические разработки (25%).

Треть респондентов не понимают, чем заниматься в области технологий, 30% не знают, где получать образование в IT, а каждый пятый считает, что на рынке недостаточно предложений по работе. Еще 19% уверены, что в IT низкие зарплаты, и только 4% считают бесперспективными направления в области технологий. Лишь 10% беспокоятся о ненормированном рабочем графике в IT.

Евгений Федуненко