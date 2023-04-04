Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков. 2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6780. 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770. 4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5150. 5 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5005. 6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3470. 7 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450. 8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3370. 9 (11). Янник Синнер (Италия) — 3345. 10 (10). Тейлор Фриц (США) — 3065. 11 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2855. 12 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 2750. 13 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2735. 14 (13). Рафаэль Надаль (Испания) — 2715. 15 (14). Фрэнсис Тиафо (США) — 2665. 16 (15). Александр Зверев (Германия) — 2410. 17 (17). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2185. 18 (19). Томми Пол (США) — 2090. 19 (18). Алекс де Минор (Австралия) — 2050. 20 (20). Борна Чорич (Хорватия) —1890.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8975 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6945. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5605. 4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4990. 5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4866. 6 (6). Кори Гауфф (США) — 4346. 7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305. 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3375. 9 (10). Мария Саккари (Греция) — 3191. 10 (12). Петра Квитова (Чехия) — 3162. 11 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3035. 12 (13). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2443. 13 (11) Вероника Кудерметова (Россия) — 2360. 14 (14). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2276. 15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2246. 16 (17). Каролина Плишкова (Чехия) — 2210. 17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2185. 18 (16). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2182. 19 (19). Магда Линетт (Польша) — 1855. 20 (24). Мартина Тревизан (Италия) — 1778… 25 (26). Анастасия Потапова — 1679… 46 (54). Варвара Грачева — 1164…63 (63). Анна Блинкова — 891… 70 (64). Анна Калинская — 813… 90 (92). Камилла Рахимова — 712. 95 (95). Диана Шнайдер (все — Россия) — 684.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.