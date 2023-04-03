Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российский еврейский конгресс отметил 70-летие прекращения «дела врачей»

Российский еврейский конгресс (РЕК) совместно с Государственным музеем истории ГУЛАГа провел мемориальный вечер, посвященный 70-летию прекращения «дела врачей». 3 апреля 1953 года, спустя неполный месяц после смерти Иосифа Сталина, на свободу вышли все фигуранты дела, а на следующий день официально было объявлено, что признания обвиняемых были получены при помощи «недопустимых методов следствия», фактически — под пытками.

С 1948 по 1953 год в СССР проходила кампания по борьбе с космополитизмом, которая приобрела антисемитские очертания. На ее фоне возникло дело «врачей-вредителей». Поводом для него послужили написанные в 1948 году письма заведующей кабинетом электрокардиографии кремлевской больницы Лидии Тимашук в МГБ СССР и ЦК ВКП(б), в которых она обвинила руководство лечебно-санитарного управления Кремля в умышленном убийстве секретаря ЦК ВКП(б) Андрея Жданова. Лидия Тимашук сообщила правоохранительным органам, что она на основании электрокардиограммы диагностировала у товарища Жданова инфаркт миокарда, а руководство кремлевской больницы заставило ее написать другой диагноз и назначило пациенту лечение, которое привело к его смерти 31 августа 1948 года. Четыре года письма Лидии Тимашук оставались без внимания, но в августе 1952 года ее неожиданно вызвали в МГБ и попросили подробно рассказать, что происходило на даче Андрея Жданова незадолго до его смерти. После этого было возбуждено уголовное дело против группы видных советских медработников, которых обвинили в заговоре и убийстве ряда советских политических деятелей. Большинство обвиняемых были евреями. Проходящих по делу медиков называли террористами и американскими агентами. После того как дело было закрыто, все арестованные были освобождены, восстановлены на работе и полностью реабилитированы.

Вспомнить трагическую историю «дела врачей» пришли психолог Александр Асмолов, сопредседатель научно-просветительного центра «Холокост» Алла Гербер, историк Лев Симкин, телеведущий Владислав Флярковский, исполнительный директор РЕКа Анна Бокшицкая, полномочный министр посольства Израиля в РФ Ронен Краус, драматург Александр Гельман. В роли ведущего вечера выступил журналист Леонид Млечин. К участникам вечера обратились историки и потомки фигурантов «дела врачей», в том числе кандидат химических наук Виктор Валентинович Коган-Ясный, внук Виктора Моисеевича Когана-Ясного — ученого, создателя отечественного инсулина. Часть материалов «дела врачей» представили актеры Мастерской Дмитрия Брусникина. Историк Геннадий Костырченко напомнил, что «делу врачей» предшествовало убийство в 1948 году председателя Еврейского антифашистского комитета, театрального режиссера Соломона Михоэлса. «"Дело врачей" — печальная страница в истории советских евреев, поэтому дата, когда ее благополучно перевернули, важна для всех нас,— сказал "Ъ" официальный представитель РЕКа Михаил Савин.— Наша задача — сохранять память о трагедиях, которыми могут обернуться любые проявления антисемитизма».

Павел Коробов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...