Российский еврейский конгресс отметил 70-летие прекращения «дела врачей»

Российский еврейский конгресс (РЕК) совместно с Государственным музеем истории ГУЛАГа провел мемориальный вечер, посвященный 70-летию прекращения «дела врачей». 3 апреля 1953 года, спустя неполный месяц после смерти Иосифа Сталина, на свободу вышли все фигуранты дела, а на следующий день официально было объявлено, что признания обвиняемых были получены при помощи «недопустимых методов следствия», фактически — под пытками.

С 1948 по 1953 год в СССР проходила кампания по борьбе с космополитизмом, которая приобрела антисемитские очертания. На ее фоне возникло дело «врачей-вредителей». Поводом для него послужили написанные в 1948 году письма заведующей кабинетом электрокардиографии кремлевской больницы Лидии Тимашук в МГБ СССР и ЦК ВКП(б), в которых она обвинила руководство лечебно-санитарного управления Кремля в умышленном убийстве секретаря ЦК ВКП(б) Андрея Жданова. Лидия Тимашук сообщила правоохранительным органам, что она на основании электрокардиограммы диагностировала у товарища Жданова инфаркт миокарда, а руководство кремлевской больницы заставило ее написать другой диагноз и назначило пациенту лечение, которое привело к его смерти 31 августа 1948 года. Четыре года письма Лидии Тимашук оставались без внимания, но в августе 1952 года ее неожиданно вызвали в МГБ и попросили подробно рассказать, что происходило на даче Андрея Жданова незадолго до его смерти. После этого было возбуждено уголовное дело против группы видных советских медработников, которых обвинили в заговоре и убийстве ряда советских политических деятелей. Большинство обвиняемых были евреями. Проходящих по делу медиков называли террористами и американскими агентами. После того как дело было закрыто, все арестованные были освобождены, восстановлены на работе и полностью реабилитированы.

Вспомнить трагическую историю «дела врачей» пришли психолог Александр Асмолов, сопредседатель научно-просветительного центра «Холокост» Алла Гербер, историк Лев Симкин, телеведущий Владислав Флярковский, исполнительный директор РЕКа Анна Бокшицкая, полномочный министр посольства Израиля в РФ Ронен Краус, драматург Александр Гельман. В роли ведущего вечера выступил журналист Леонид Млечин. К участникам вечера обратились историки и потомки фигурантов «дела врачей», в том числе кандидат химических наук Виктор Валентинович Коган-Ясный, внук Виктора Моисеевича Когана-Ясного — ученого, создателя отечественного инсулина. Часть материалов «дела врачей» представили актеры Мастерской Дмитрия Брусникина. Историк Геннадий Костырченко напомнил, что «делу врачей» предшествовало убийство в 1948 году председателя Еврейского антифашистского комитета, театрального режиссера Соломона Михоэлса. «"Дело врачей" — печальная страница в истории советских евреев, поэтому дата, когда ее благополучно перевернули, важна для всех нас,— сказал "Ъ" официальный представитель РЕКа Михаил Савин.— Наша задача — сохранять память о трагедиях, которыми могут обернуться любые проявления антисемитизма».

Павел Коробов