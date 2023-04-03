В Курске начинается рассмотрение дела о мошенничестве с контрактами Минобороны

В Ленинском райсуде Курска начинается рассмотрение уголовного дела о хищении сотрудниками местной фирмы ООО «Лорест» 14 млн руб. при исполнении госконтрактов со структурой Министерства обороны — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимыми являются Дмитрий Квач и Инна Устюгова. Им вменяется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В основе уголовного дела лежат обстоятельства исполнения крупных госконтрактов ГУОВ на комплекс общестроительных работ по возведению жилья на более чем 2 тыс. квартир в Новосибирске и Омске, а также корпусов многопрофильной клиники на территории военного городка Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Управление заключило их в 2014–2015 годах: генподрядчиком выступило ООО «Лидера», чей глава Константин Молодкин получил четыре года за растрату 300 млн руб. и обвиняется в данный момент в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, курская фирма «Лорест» получила контракты на выполнение работ по уборке строительных площадок. Заказчику, как считают следователи, были предоставлены акты выполненных работ, хотя на самом деле работы выполняло ООО «Лидера». Следствие оценивает ущерб в 13,9 млн руб.

Подсудимые вину не признают. По их мнению, в деле нет доказательств того, что курская фирма вообще получала средства ГУОВ. Все указанные в материалах следствия работы «Лидера» выполнила самостоятельно и перевела деньги «Лоресту». Ведомство также не предъявляло претензий компании.

В то же время у компании Молодкина остались неисполненные работы по выплаченным авансам ГУОВ. Одна из подсудимых Инна Устюгова написала заявление в правоохранительные органы о том, что в действительности более 108 млн руб. неотработанного аванса ГУОВ мог похитить глава генподрядчика «Лидера». Оно находится на проверке в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД по Москве.

Подробнее о расследовании - в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий