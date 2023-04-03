Совет директоров «Газпрома» избрал Вадима Симдякина членом правления на пять лет

На заседании совета директоров компании «Газпром» 31 марта среди прочего избрали членом правления Вадима Симдякина. Это следует из материалов, размещенных на портале «Центр раскрытия корпоративной информации». Господин Симдякин избран членом правления «Газпрома» на пять лет по предложению предправления компании Алексея Миллера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Симдякин

Фото: ПАО «Газпром нефть» Вадим Симдякин

Фото: ПАО «Газпром нефть»

«Доля участия данного лица (Вадима Симдякина.— "Ъ") в уставном капитале эмитента: 0%. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%»,— говорится в сообщении.

Господин Симдякин с 2021 года являлся директором дирекции блока логистики, переработки и сбыта «Газпром нефти», в марте 2023 года был назначен начальником департамента 314 «Газпрома».

Мария Федотова