Путин посмертно наградил Владлена Татарского орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Мужества военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). 2 апреля он погиб при взрыве бомбы, заложенной в подаренную ему статуэтку, в кафе в Санкт-Петербурге. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о теракте.

Из указа следует, что Владлен Татарский награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

После 2014 года Максим Фомин участвовал в боевых действиях в составе народной милиции Луганской народной республики. В 2019 году он переехал в Москву и под именем Владлен Татарский в социальных сетях начал освещать события на Донбассе. После 24 февраля также освещал ход специальной военной операции.

2 апреля в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге Владлен Татарский выступал с лекцией о том, как вести репортажи из горячих точек. На мероприятие пришла девушка, которая передала ему статуэтку, начиненную взрывным устройством. Через несколько минут устройство было приведено в действие дистанционным способом. В результате Владлен Татарский погиб. Подозреваемая по этому делу Дарья Трепова задержана.

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