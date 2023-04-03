Заболеваемость коронавирусом в Черноземье не снизилась за неделю

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за неделю с 27 марта по 2 апреля в Черноземье было выявлено 6 309 случаев этого заболевания. Показатель лишь менее чем на 1% ниже, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 6 339 случаев. На предыдущей неделе наблюдался рост заболеваемости также на уровне лишь 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Белгородской области выявлено 645 случаев коронавируса (неделей ранее — 650, за все время — 170 509). Выздоровело 726 человек (всего — 167 038). Зафиксированы два случая летального исхода (всего — 2 345).

В Воронежской области выявлено 3 687случаев коронавируса (неделей ранее — 3 535, за все время — 496 174). Выздоровели 4 370 человек (всего — 483 284). Случаев летального исхода за неделю не было (всего — 8 627).

В Курской области выявлено 416 случаев коронавируса (неделей ранее — 408, за все время — 154 155). Выздоровели 2 461 человек (всего — 151 023). Случаев летального исхода не было (всего — 2 540).

В Липецкой области выявлено 504 случая коронавируса (неделей ранее — 541, за все время — 182 049). Выздоровели 529 человека (всего — 177 287). Умерли пять пациентов (всего — 3 970).

В Орловской области выявлено 496 случаев коронавируса (неделей ранее — 510, за все время — 138 856). Выздоровело 2 325человек (всего — 136 118). Зафиксированы два случая летального исхода (всего — 1 984).

В Тамбовской области выявлен 561 случай коронавируса (неделей ранее — 695, за все время — 141 835). Выздоровели 720 человек (всего — 139 472). Зафиксированы три случая летального исхода (всего — 2 533).

Всего с начала пандемии по 2 апреля 2023 года коронавирусом в макрорегионе заболел 1 287 501 человек. За это время выздоровели 1 256 683 пациента (за неделю — 10 405). От последствий COVID-19 скончались 22 003 человека (за неделю — 15).

О динамике смертности от заболевания в 2022 году — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте