В российском магазине приложений RuStore появились иностранные сервисы

В российском цифровом магазине RuStore появились первые иностранные приложения, включая сервис коротких видео Likee. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова директора по работе с партнерами RuStore Ильи Ульянова.

По словам господина Ульянова, в ближайшее время иностранных приложений в магазине станет еще больше. В настоящее время в RuStore присутствует свыше 4 тыс. издателей. Ранее VK сообщила, что RuStore ежемесячно пользуются более 10 млн человек старше 12 лет.

Магазин RuStore был запущен в мае 2022 года, когда из-за спецоперации России на Украине в других цифровых магазинах — Google Play и App Store — пользователи потеряли возможность оплачивать покупки большинством способов. RuStore доступен только на операционной системе Android в качестве альтернативы Google Play.

Евгений Федуненко