Следком запросил отчет о расследовании дела директора школы в Горячем Ключе

СКР запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении директора школы в Горячем Ключе по факту получения взятки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отметили в СКР, в эфире федерального канала прозвучало мнение о возможной фабрикации материалов и отсутствии объективных доказательств причастности фигурантки к преступлению.

Ранее в Горячем Ключе из-под домашнего ареста выпустили директора школы №1 Ларису Неверову. Суд не нашел оснований продлевать меру пресечения в отношении фигурантки дела о взяточничества. Ларисе Неверовой вменяют получение денег за прием ученика в первый класс. В 2018 году ее оштрафовали на 280 тыс. руб., но это решение было обжаловано, и требование сократили до 100 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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