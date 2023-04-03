Уходящий холодный сезон в Петербурге стал вторым по количеству выпавшего снега с начала метеонаблюдений

Зима 2022/2023 в Санкт-Петербурге стала одной из самых снежных в истории метеонаблюдений в городе. Общая высота снежного покрова превысила 2 м, что сделало сезон вторым по осадкам, сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

«В итоге этот холодный сезон по количеству снега вырвался на второе место. На первом — зима 2018/2019 года, когда выпало 224 см»,— сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что, несмотря на скорое окончание снегопадов, температурные качели в городе не остановятся, что будет вызывать гололед на дорогах. «Вторым по важности делом после уборки остаётся обеспечение безопасности всех участников дорожного движения»,— отметили в комблаге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что последний в сезоне снегопад пройдет в Петербурге 3 апреля.

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