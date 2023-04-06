Дмитрий Венков: «В последнее время я думаю о реформах Эхнатона»

Фото: из личного архива Дмитрия Венкова
- О различии кино и видео
Работы, которые я увидел на первой выпускной выставке Школы Родченко, были для меня потрясением, открытием абсолютно новой области: вроде бы похоже на кино, но сделано по-другому. Дискуссии о том, чем кино отличается от видеоарта, имели смысл, когда я только пришел в профессию. Тогда сам термин «видеоарт» еще отживал свое. Противопоставление видеоарта и кино было понятно в 1970-е и 1980-е: видеоарт — это ребята с камерами Sony Portapak, они связаны с телевидением и миром искусства, а экспериментальное, например структуралистское, кино — это ребята с пленочными камерами, их фильмы показывают на фестивалях и в киноклубах. Сейчас нет такой четкой границы. Вопрос, наверное, заключается в том, где ты, где твой домик. Мой домик — это скорее искусство, в мире кино я в гостях, мне приятно ездить на кинофестивали и общаться с людьми кино, но пока я не работал с киношными структурами производства, мое производство — галерейно-музейного типа.
- О художественной тусовке в фильмах
Это те люди, до которых я могу дотянуться рукой. Они именно такие, какие мне нужны, с какими меня связала жизнь. Мне нравится их снимать, я их люблю — люблю, как они ведут себя, как они выглядят.
- Об утопии
В последнее время я думаю о реформах Эхнатона и его Амарне. Насколько нам известно, это была первая монотеистическая революция, слишком радикальная для своего времени. Но сейчас, с учетом всех проб и ошибок исторического обществостроения и с учетом научно-технического прогресса, у нас намного больше шансов построить глобальную децентрализованную Амарну, в которой будет реализован потенциал каждого и каждой.