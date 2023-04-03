Суд изъял у челябинской компании старинное здание в центре города

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск министерства имущества региона об изъятии исторического особняка в центре Челябинска у его владельца — ООО «Флагман». Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Вернуть объект в государственную собственность нужно будет в течение пяти дней после вступления решения суда в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Историческое одноэтажное здание, построенное во второй половине XIX века, находится по улице Цвиллинга, 8. Деревянный дом является объектом культурного наследия, в XIX–XX веках он принадлежал чиновнику Алексею Агрову и купцу Ивану Кузнецову. Общая площадь здания — 407,5 кв. м. Объект в 2019 году за 2 млн руб. приобрело челябинское ООО «Флагман». Компания должна была реставрировать здание до 1 октября 2022 года, но работы так и не были выполнены. Областное минимущества подало иск о возврате объекта.