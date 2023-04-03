Алина Розенцвет ушла с поста главы Национального рейтингового агентства

Глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет 1 апреля покинула свой пост, сообщает Frank Media. Новым генеральным директором стала Татьяна Григорьева. До этого госпожа Григорьева курировала вопросы взаимодействия с клиентами.

Из состава учредителей агентства госпожа Розенцвет выходить не планирует. Ее доля в уставном капитале — 31,4%. Она сосредоточится на «выстраивании стратегии развития» агентства, отмечает издание.

Алина Розенцвет возглавила НРА 1 апреля 2020 года. До этого она занимала должность вице-президента инвестиционной компании «Регион» (входит в ГК «Регион»). Как сообщает Frank Media, структуры, связанные с ГК «Регион», владеют значительными долями в НРА.

Рейтинговый рынок не выиграл от ухода иностранцев — подробнее об этом в материале «Ъ» «Агентства встали в очередь за клиентами».

Григорий Лейба