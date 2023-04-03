В Екатеринбурге спасатели остановили огонь в 10 метрах от жилых домов и локализовали пожар

Спасатели локализовали пожар в Екатеринбурге в поселке Совхозный, где огонь подступал к жилым домам. По данным МЧС по Свердловской области, в 18:04 спасатели локализовали пожар, его площадь составила 7 Га.

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Ранее в министерстве сообщали, что произошло возгорание сухой травы и огонь начал подступать к жилым домам. Сначала спасатели остановили распространение огня на двух участках, где до домов огню оставалось пройти 40 и 10 м. Всего к тушению пожара привлечено 47 человек. Сейчас спасатели ликвидируют отдельные очаги тления.

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