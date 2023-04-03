В Томской области построят мусоросортировочный комплекс за 2,4 млрд рублей

Власти Томской области подписали концессионное соглашение о строительстве мусоросортировочного комплекса на 2,4 млрд руб. с ООО «Томская региональная концессионная компания», сообщает обладминистрация.

Ранее компания инициировала обращение с таким приложением к региональным властям. В карточке торгов указано, что процедура подачи альтернативных заявок состоялась . Однако ее результаты не опубликованы, информации о поступивших альтернативных заявках нет.

По данным областных властей, концессионер обязан завершить проектирование и строительство объекта до 1 ноября 2024 года. Мощность мусоросортировочного комплекса составит 250 тыс. тонн отходов в год, полигона – до 100 тыс. тонн отходов в год. Разместить комплекс планируется вблизи северной площадки промпарка «Томск». «В результате реализации проекта к 2030 году доля отходов, направляемых на захоронение, будет снижена в два раза», - сообщили в обладминистрации.

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Оксана Павлова